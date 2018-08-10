"Единая Россия" обсудит предложения по совершенствованию пенсионной системы
Генеральный совет "Единой России" и совет руководителей фракций партии проведут 20 августа совместное заседание, на котором обсудят предложения, поступившие из регионов, по поводу совершенствования пенсионной системы. Все мнения будут проанализированы, систематизированы и учтены при подготовке поправок ко второму чтению законопроекта в Госдуме, подчеркнул секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.
Кроме того, он напомнил, что 21 августа в Госдуме состоятся большие парламентские слушания, посвященные данному вопросу. Поэтому руководству ЕР важно к этому мероприятию ознакомиться с итогами муниципальных и региональных дискуссий об изменении пенсионного законодательства.
Всего с июля прошло 400 муниципальных обсуждений и 77 региональных партийных площадок, участие в которых приняли более 30 тысяч экспертов, общественных деятелей, законодателей разного уровня, а также представителей профессиональных союзов, которые представляли свое видение пенсионной системы страны.
Изучают в партии и инициативы граждан, сообщил Турчак: "Весь июль предложения от граждан поступали в том числе и через электронную форму, которая была открыта на сайтах региональных отделений "Единой России". Всего граждане и партийцы направили в адрес ЦИК партии более 1500 предложений, которые мы рассмотрим 20 августа", – указал секретарь Генсовета ЕР.
Правительственный законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" был внесен в Госдуму 16 июня и прошел первое чтение 19 июля. Наибольшие споры вызвало предложение поднять возраст выхода на заслуженный отдых для нельготных категорий до 65 лет у мужчин и 63 лет для женщин. Перед вторым чтением на Охотном Ряду проведут парламентские слушания с участием как представителей законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, так и экспертов, членов институтов гражданского общества и профильных министров.
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