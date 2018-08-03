Госдума обсудит с экспертами законопроект о пенсии до второго чтения

Парламентские слушания назначены на 21 августа

Депутаты Госдумы проведут большие парламентские слушания для обсуждения правительственного законопроекта, направленного на совершенствование пенсионного законодательства, 21 августа. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он указал, что данное решение поддержали руководители всех думских фракций.

"Депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению", – рассказал Володин. Он напомнил, что с 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах, а конечная дата сбора поправок к законопроекту о пенсиях – 24 сентября.

"Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии", – пояснил Володин.

На слушания на Охотном Ряду 21 августа будут приглашены как представители законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, так и эксперты, члены различных институтов гражданского общества и, конечно, профильные министры.



Новая практика проведения парламентских слушаний при рассмотрении резонансных законопроектов уже подтвердила свою эффективность. На площадке ГД эксперты обсуждали вопросы реновации, защиты дольщиков, введения курортного сбора. Только за весеннюю сессию 2018 г. в ГД состоялось 23 парламентских слушания, в том числе по основным направлениям бюджетной и налоговой политике.

Правительственный законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" был внесен в Госдуму 16 июня и прошел первое чтение 19 июля. Наибольшие споры вызвало предложение поднять возраст выхода на заслуженный отдых для нельготных категорий до 65 лет у мужчин и 63 лет для женщин.