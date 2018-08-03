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Ночью в Калуге прогремел взрыв на входе в Пенсионный фонд

Злоумышленники применили армейское устройство

Такое предположение сделали очевидцы. Они и рассказали о произошедшем в соцсети.

"Сегодня около 4 утра неизвестные взорвали дверь Пенсионного фонда", – ближе к полудню появилось сообщение в группе в VK "Типичная Калуга".

Официальной информации от правоохранителей пока не поступило. 

"Взорванное" отделение ПФР по Калужской области продолжило работу, заверили в пресс-службе ведомства. "Несмотря на инцидент, который произошел 3 августа 2018 года, работа учреждения и прием граждан осуществляются в штатном режиме. Вход для посетителей организован с запасного выхода, расположенного с торца здания", – говорится в сообщении на официальном сайте. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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