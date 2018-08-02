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Пенсионный возраст могут вовсе отменить

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Бизнес-омбудсмен Титов предложил отпускать на заслуженный отдых только тех, кто много работал

Момент выхода человека на пенсию должен определяться не его биологическим возрастом, а трудовым стажем. Об этом заявил российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа. У каждой профессии должен быть свой стаж. Если ты повар – условно 40 лет, если ты военнослужащий и участвуешь в конфликтах, стаж должен быть значительно меньше", – пояснил Титов в интервью "Интерфаксу". Он указал, что такая схема в нашей стране уже действует, в частности, в отношении военнослужащих. Надо распространить ее на всех.

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Причем человек должен получить право "докупать" стаж: "Если ты отработал 35 лет и хочешь уйти на пенсию, но хочешь получать нормальную пенсию, заплати государству, в Пенсионный фонд, определенную сумму как страховку, и тебе начислят пенсию уже по полной", – поделился идеей Титов.

Он указал, что эти и другие предложения по пенсионной реформе разработаны Институтом экономики роста имени Петра Столыпина, где он возглавляет наблюдательный совет. Инициатива направлена в кабмин и представителям профсоюзов.

В июле Госдума одобрила в первом чтении предложенный правительством законопроект по изменению пенсионной системы. Он включает предложение повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. При этом размер пенсий с каждым годом будет существенно подниматься. Сейчас индексация выплат работающим пенсионерам происходит по специальной системе баллов. Так, с 1 августа 2018 г. максимальная прибавка составила 235 руб. 74 копейки, напоминает "URA.RU".

Николай ВИКТОРОВ
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