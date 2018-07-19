Индексирование пенсии обгонит инфляцию

Валерий Рязанский рассказал о плюсах совершенствования пенсионной системы

Активно обсуждаемый закон выведет жизнь на заслуженном отдыхе на качественно новый уровень. Так, уже со следующего года впервые в истории России индексация пенсий вдвое превысит инфляцию в стране, заверил председатель Социальной платформы "Единой России", глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

"Правительственный законопроект, направленный на изменение параметров пенсионной системы, является крайне необходимым в современных реалиях. В том случае, если мы сегодня упустим момент, дальнейшая экономическая ситуация может привести к снижению пенсионного обеспечения, к снижению пенсионных гарантий и индексаций. Поэтому такая мера удержания на рынке труда дополнительного количества квалифицированных специалистов с большим опытом позволит, с одной стороны, сэкономить определенные средства пенсионной системы, а с другой – направить эти средства на повышение пенсий неработающим пенсионерам, что крайне важно", – уверен Рязанский.

По его мнению, одобрение инициативы вместе с проектом ратификации 102-й Конвенции Международной организации труда – это очередной шаг России к международным стандартам. То есть пенсионерам будут платить не менее 40% от их реальной зарплаты. "Это уже международная норма, которой мы должны следовать, и, более того, мы будем отчитываться за нее перед Международной организацией труда", – резюмировал сенатор.

Он отметил, что пенсионный закон ко второму чтению претерпит изменения. Акцент будет сделан на снижении уровня безработицы с учетом региональной специфики. "Здесь потребуются дополнительные усилия по обработке поступивших из регионов предложений, которые позволят выработать меры дополнительных социальных гарантий в связи внедрением закона об изменении параметров пенсионной системы", – подытожил партиец.

Сегодня депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за совершенствование пенсионной системы. В поддержку законодательной инициативы высказались 328 народных избранников, 104 проголосовали против, воздержавшихся не было.

Прошедший во второе чтение документ предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 г.) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Сейчас это 60 и 55 лет соответственно.

И сегодня же в нижней палате ратифицирована 102-я Конвенция Международной организации труда. Она гласит, что пенсионер не может получать ниже 40% от зарплаты, а верхний предел возраста выхода на заслуженный отдых ограничивается 65 годами.