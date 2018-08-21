В Госдуме обсуждают изменение пенсионного законодательства.LIVE

Основные моменты слушаний об изменении пенсионного законодательства узнайте из онлайн-трансляции "Утра"

16:30 Обсуждение изменений пенсионного законодательства завершилось.

16.04. Председатель комитета Липецкого областного Совета депутатов по социальным вопросам Оксана Глотова указала на необходимость значительно повысить пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста.

15.55. Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов поднял вопрос о сохранении досрочных пенсий медикам.

15.40. Совет Федерации проведет парламентские слушания по изменению пенсионного законодательства 17 сентября. Об этом сообщил глава комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский. Он уточнил, что предложения сенаторов по этому вопросу поступят в Госдуму до второго чтения правительственного законопроекта.

15.29. Изменения пенсионного законодательства должны гарантировать человеку, что, "отработав положенное, он сможет спокойно жить и не думать о подработке", указал председатель Объединения профсоюзов России "Соцпроф" Сергей Вострецов. Кроме того, он призвал повысить роль матерей в обществе и отменить понятие обязательного стажа для женщин, родивших и воспитавших более 5 детей.

15.15. В России сейчас 46,5 млн пенсионеров, а работников, за которые отчисляются страховые взносы, – 50 млн. Фактически, соотношение уже почти 1:1, привел цифры глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

14:42. Если не принять проект сейчас, то для сохранения выплат пенсионерам придется увеличивать субсидии из федерального бюджета, забирая деньги у других важных социальных сфер, рассказал руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

14:19. Формировать размер пенсии в зависимости от стажа: "Год отработал – 1000 руб. пенсия, 40 лет отработал – 40 тыс. пенсия", – с таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

14:10. "Это решение не то что назрело, а перезрело", – так прокомментировал изменение пенсионного законодательства ректор РАНХиГС Владимир Мау.

13:57. По мнению главы Общественной палаты Валерия Фадеева, предложенный правительством график повышения пенсионного возраста предусматривает слишком быстрые перемены. Он сообщил, что у ОП есть предложения, как усовершенствовать пенсионную систему более рационально, и рекомендовал включить представителя ОП в рабочую группу Госдумы. Спикер идею поддержал.

13:45. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратил внимание участников обсуждения на демографическую проблему. По его мнению, повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет приведет к тому, что молодые семьи в России будут меньше рожать, поскольку с маленькими детьми некому будет сидеть. "Оставьте бабушек!" – призвал глава коммунистов.

13:31. Стариков скоро некому будет содержать. На это указал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. "Если ничего не менять в пенсионной системе, то численность лиц пенсионного возраста вырастает на 2,6 млн человек к 2024 г., а к 2030 г. практически треть населения нашей страны будут составлять люди старших возрастов", – объяснил Кузьминов необходимость изменения пенсионной системы.

13:16. По итогам обсуждений по пенсионным слушаниям создадут рабочую группу, пояснил Володин.

13:07. Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в Думу поступило более 100 поправок к закону.

13:03. В продолжение темы Вячеслав Володин обратился к выступающим с просьбой отмечать в обращении три вопроса: можно ли было не проводить реформу? Можно ли было идти другим путем? Как можно улучшить проект закона?

13:01. Володин спросил у Кудрина, могла бы Россия избежать изменений в пенсионное законодательство? "Проводить ее нужно было еще 10 лет назад", – ответил Кудрин. Видео взято с Teelgram-канала Daily Storm.

12:55. Кудрин подчеркнул, что с 2000 г. реальный размер пенсий вырос в три раза. При этом с 2011 г. уровень жизни пожилых пошел на снижение. "Самое главное, что мы должны понять, что такую пенсию сохранять нельзя, нужен какой-то новый взгляд на ситуацию, новая концепция", – указал политик.

12:43. Слово взял председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его мнению, с принятием реформы нужно торопиться – ведь то, что сейчас происходит, и формирует будущее России. По его словам, нынешняя пенсия – "недостойная для жизни". "Переход от нормальной зарплаты на треть от нее – это большой вызов и шок", – заявил он.

12:40. Глава Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что на слушании выступят 28 спикеров, но есть вероятность, что ораторов станет больше.

12:35. "Если мы ставим цели увеличения продолжительности жизни, то нужно и менять пенсионный возраст. Альтернативы этому решению нет", – пояснил министр труда.

12:27. Первым выступает министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Он считает, время изменений в пенсионном законе пришло. По его словам, пенсионная система носит солидарный характер. Сейчас все делается для того, чтобы она развивалась за счет страховых взносов, а не подпитки из бюджета. Кроме того, пенсионеры от изменений в пенсионном законе получат выгоду.



12:00. В Государственной думе начались слушания по одному из самых главных вопросов– обсуждению совершенствования пенсионной реформы. Открывая заседание спикер Вячеслав Володин поблагодарил за интерес и предложения по изменению закона. Он уточнил, что большинство депутатов вышли из отпусков и будут принимать участие в обсуждении. Всего в них задействовано около 600 человек, в зале находится 450.