Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Неверов: России нужна устойчивая пенсионная система

Сергей Неверов. Фото: vk.com/duma
продолжениеУчастники парламентско-общественных слушаний о пенсионной системе ведут активную дискуссию
Права граждан, выходящих на заслуженный отдых, должны быть защищены

Пенсионная система сегодня не сбалансирована. Это с сожалением констатировал глава фракции "Единая Россия", зампред ГД Сергей Неверов, выступая на парламентско-общественных слушаниях по изменению пенсионного законодательства во вторник, 21 августа.

Он напомнил, что сегодня бюджет Пенсионного фонда РФ дотационный: из необходимых для выплаты гражданам 8,3 трлн руб. поступления в Фонд от работодателей составляют лишь 4,8 трлн рублей. Остальные 3,3 трлн руб. выделены из федерального бюджета, фактически в ущерб многим программам здравоохранения, образования, инфраструктурным проектам.

По теме

"Три триллиона – это совокупный бюджет 60 регионов страны", – призвал вдуматься Неверов. Он указал, что сейчас поступает много альтернативных предложений, где брать деньги на выплату пенсионерам, не меняя параметров действующей системы. Но все они на поверку оказываются популистскими. Например, некоторые предлагают направить в ПФР средства Фонда благосостояния. Но там – всего 5 трлн рублей. То есть года на два этих денег хватит, а потом страна опять окажется лицом к лицу с проблемой, на что содержать пенсионеров.

Нужно взять на себя ответственность и принять непопулярное решение ради создание устойчивой пенсионной системы и благополучия будущих поколений, призвал присутствующих Неверов. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп предложил России сделку

Американский лидер дал понять, что готов снять санкции

Загитову купили за 2 миллиона долларов

Фигуристка впечатлила состоятельного любителя спорта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей