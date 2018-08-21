Неверов: России нужна устойчивая пенсионная система

Права граждан, выходящих на заслуженный отдых, должны быть защищены

Пенсионная система сегодня не сбалансирована. Это с сожалением констатировал глава фракции "Единая Россия", зампред ГД Сергей Неверов, выступая на парламентско-общественных слушаниях по изменению пенсионного законодательства во вторник, 21 августа.

Он напомнил, что сегодня бюджет Пенсионного фонда РФ дотационный: из необходимых для выплаты гражданам 8,3 трлн руб. поступления в Фонд от работодателей составляют лишь 4,8 трлн рублей. Остальные 3,3 трлн руб. выделены из федерального бюджета, фактически в ущерб многим программам здравоохранения, образования, инфраструктурным проектам.

"Три триллиона – это совокупный бюджет 60 регионов страны", – призвал вдуматься Неверов. Он указал, что сейчас поступает много альтернативных предложений, где брать деньги на выплату пенсионерам, не меняя параметров действующей системы. Но все они на поверку оказываются популистскими. Например, некоторые предлагают направить в ПФР средства Фонда благосостояния. Но там – всего 5 трлн рублей. То есть года на два этих денег хватит, а потом страна опять окажется лицом к лицу с проблемой, на что содержать пенсионеров.

Нужно взять на себя ответственность и принять непопулярное решение ради создание устойчивой пенсионной системы и благополучия будущих поколений, призвал присутствующих Неверов.