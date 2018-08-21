Участники парламентско-общественных слушаний о пенсионной системе ведут активную дискуссию

Обсуждение в Госдуме длится более 4 часов

Эксперты, представители регионов, депутаты Госдумы высказывают свои мнения по поводу совершенствования российского пенсионного законодательства уже более 4 часов. Об этом говорится в Twitter Госдумы.

Слушания открыл спикер ГД Вячеслав Володин в 12:00 мск. Он сообщил, что цель встречи – выйти на такой законопроект, который будет максимально учитывать позиции всех сторон. По итогам прений в ГД будет создана рабочая группа, которая изучит и структурирует все предложения по изменению пенсионного законодательства. Поправки ко второму чтению правительственного законопроекта принимаются до 24 сентября.

На слушаниях выступили все лидеры думских фракций, глава Счетной палаты, руководитель Общественной палаты, представители профсоюзов и многие другие.

"Утро" ведет онлайн-трансляцию заседания на Охотном Ряду.