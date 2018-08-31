Рабочая группа Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства приступила к работе

Законодателям предстоит оформить множество поправок ко второму чтению

Целый ряд действующих законов предстоит пересмотреть депутатам в ходе работы над совершенствованием пенсионной системы. Об этом предупредил спикер ГД Вячеслав Володин. В пятницу, 31 августа, на Охотном Ряду встретились члены специальной рабочей группы, цель которой – подготовить правительственную инициативу по совершенствованию пенсионной системы ко второму чтению в ГД.

По словам Володина, на рассмотрение нижней палаты парламента поступило уже более 100 поправок к законопроекту. А в ближайшее время ожидается еще пакет – от президента. Выступая в среду, 29 августа, с телеобращением к гражданам РФ, Владимир Путин озвучил свои предложения, касающиеся возраста выхода на пенсию, льгот для многодетных матерей, понятия "предпенсионный возраст" и прочего. Все это теперь предстоит проработать и интегрировать в законопроект.

"Нам с вами в ближайшее время предстоит еще не раз встретиться для того, чтобы постараться синхронизировать принятие законопроектов, которые у нас уже рассмотрены в первом чтении, с законодательными инициативами, реализующими предложения президента, – указал Володин. – Изменения коснутся не только законов, связанных с изменением в пенсионном законодательстве, но и в Трудовом, Уголовном и Административном кодексах", – подчеркнул он.

Решение о создании рабочей группы было принято на прошлой неделе в ходе больших общественно-парламентских слушаний, состоявшихся в ГД по инициативе спикера. В ее состав вошли не только депутаты, но и министр труда и социальной защиты Максим Топилин, зампред ГД Ольга Тимофеева, главы комитетов по бюджету и налогам Андрей Макаров, по охране здоровья Дмитрий Морозов, по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, зампред комитета по государственному строительству и законодательству Александр Грибов, представители профсоюзов, деловых кругов, общественных объединений.

"Наша цель – создать такую пенсионную систему, чтобы она была эффективной, устойчивой и работала на повышение благосостояния наших пенсионеров", – указал Володин, открывая первое заседание группы. В активном режиме она будет работать как минимум до 24 сентября – именно этот срок установлен для внесения поправок к правительственному законопроекту по совершенствованию пенсионной системы РФ.