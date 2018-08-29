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Володин: Поправки президента сделают закон о пенсиях максимально справедливым

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы прокомментировал обращение Владимира Путина к россиянам

Поправки к правительственному закону о совершенствовании пенсионной системы, предложенные в своем обращении российским лидером Владимиром Путиным, сделают его справедливым для всех граждан. С таким заявлением выступил глава Госдумы Вячеслав Володин перед парламентскими журналистами. 

"Еще раз подчеркнув экономическую необходимость предлагаемых Правительством изменений в пенсионное законодательство, президент своими предложениями выносит на первый план реальный рост уровня жизни и пенсий как нынешних, так и будущих пенсионеров", – рассказал политик. 

По его словам, Путин выступает за сохранение льгот и дополнительную поддержку и тех, кому скоро отправляться на пенсию, и той категории россиян, кто в этом очень нуждается. Важно, что изменения будут происходить постепенно, это позволит гражданам привыкнуть и адаптироваться к новым реалиям. 

"Это то, чего ждут наши граждане, и президент их услышал", – отметил Володин. 

Кроме того, спикер подчеркнул справедливость предложений президента снизить выход на пенсию женщинам с 63 до 60 лет и предусмотреть возможность отправиться на пенсию досрочно многодетным матерям.

"Предложенные президентом поправки к правительственному законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально справедливым для граждан", – подметил политик. 

Володин напомнил, что в нижней палате парламента на 31 августа запланировали заседание рабочей группы, которую создали после парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства, в которую вместе с парламентариями вошли представители правительства, Совета Федерации, Счетной палаты, гражданского общества, профсоюзов, делового, научного сообществ и эксперты. 

Марина МОНРО
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