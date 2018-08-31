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В Госдуме обсудили предложения президента по пенсиям

Фото: duma.gov.ru
Межфракционная рабочая группа по совершенствованию пенсионного законодательства провела первое заседание в ГД

Президентские инициативы делают законопроект по совершенствованию пенсионной системы более социально ориентированным и справедливым. К такому мнению пришли участники рабочей группы, созданной в Госдуме специально для доработки правительственной инициативы. В пятницу, 31 августа, в ГД состоялось первое заседание группы.

Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин, депутатам предстоит большая работа, в том числе совместно с кабмином, чтобы подготовить документ, который должен регулировать защиту прав граждан. "Мы бы хотели еще раз получить на все предложения, которые поступят, мнения институтов гражданского общества, представителей профессиональных и деловых кругов и, конечно, мнения политических партий в Госдуме", – подчеркнул Володин.

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По его словам, на первом заседании рабочей группы обсуждались предложения президента Владимира Путина. Поправки главы государства в нижнюю палату еще не поступили, но суть их известна – президент озвучил их в среду, 29 августа, в видеообращении к гражданам. Общее мнение рабочей группы, в которую вошли парламентарии, представители профсоюзов, экспертного сообщества, политических партий: президентские инициативы делают законопроект более социально ориентированным и справедливым.

"Мы договорились собраться 12 сентября для того, чтобы изучить – возможно, к этому времени поступят от президента предложения в виде законодательных инициатив – и эти поправки, а также те поправки, которые продолжают поступать в Госдуму", – сообщил Володин.

Спикер допустил, что рабочая группа продолжит свою работу и после того, как законопроект будет принят. "Мы считаем, что формат, который сегодня состоялся, может работать и в дальнейшем, – отметил он. – Для нас важно будет посмотреть, как внесенные в закон нормы заработают, чтобы исключить неэффективность. Если у нас будет обобщение и мы получим анализ по реализации норм закона, это позволит нам уйти от ошибок", – убежден председатель ГД.

Николай ВИКТОРОВ
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