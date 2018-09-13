Граждан предпенсионного возраста защитят законодательно

Госдума одобрила президентскую инициативу

Необоснованный отказ в приеме на работу россиян предпенсионного возраста может повлечь за собой уголовную ответственность работодателя. Эту и другие меры по защите трудовых прав пожилых граждан одобрили в четверг, 13 сентября, в Госдуме. "За" проголосовали депутаты трех парламентских фракций – "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР. Представители КПРФ идею не поддержали.

На то, что людям после 55 лет могут потребоваться особые гарантии по трудоустройству, указал президент страны Владимир Путин в ходе его обращения к населению в связи обсуждением путей совершенствования пенсионного законодательства. В частности, он допустил введение административной и даже уголовной ответственности работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста или за отказ в приеме на работу граждан только из-за их преклонного возраста. Причем президент особо подчеркнул, что данные меры должны быть приняты одновременно с законом, повышающим возраст выхода на пенсию.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, парламентские комитеты скрупулезно обсудили эту поправку. В результате на рассмотрение нижней палаты поступило дополнение к Уголовному кодексу страны в виде новой статьи "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста". За такие действия работодателя предлагается штрафовать на сумму до 200 тыс. руб. или соответствующую размеру зарплаты осужденного за полуторагодовой период. Штраф может быть заменен на обязательные работы сроком до 360 часов.

Как пояснила депутатам представляющая законопроект вице-премьер Татьяна Голикова, данная статья является "фактическим аналогом" уже действующей статьи 145 УК РФ, которая защищает от необоснованного увольнения беременных женщин или мам, имеющих детей младше 3 лет. Теперь соответствующую защиту получат люди, которым до выхода на заслуженный отдых остается менее пяти лет.

Более того, новая статья УК будет иметь и профилактический характер, считает первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. "Это своеобразный стоп-сигнал. Мы переводим возрастную дискриминацию из проступков, каким она была до сих пор, в разряд преступлений", – указал он, отметив, что подобный подход государства поможет сформировать в обществе в целом иное отношение к работникам предпенсионного возраста.

Представитель фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов инициативу поддержал, но указал на необходимость внимательно следить за правоприменительной практикой закона, чтобы не нарушались права не только сотрудников, но и работодателей.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский согласился с тем, что трудовые права пожилых россиян требуют дополнительной защиты.

Депутат от КПРФ Юрий Синельщиков выступил с критикой предложенного законопроекта.

По итогам голосования документ принят в первом чтении при 370 голосах "за" и 12 – "против".