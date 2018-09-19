Новая схема мошенничества оставляет пенсионеров без денег

Преступники постоянно придумывают способы, чтобы обхитрить пожилых людей

Доверчивые пенсионеры оказываются легкой добычей для мошенников. В этот раз они придумали новую схему, благодаря которой хорошо обогатились.

Преступники ходят по квартирам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России. Ничего не подозревающих пожилых людей просят перевести накопительную пенсию в один из негосударственных пенсионных фондов. Для этого мошенники требуют показать СНИЛС, паспорт и якобы сверяют по предоставленным данным с "реестром".

Таким образом они добиваются доступа к персональным данным людей, после чего с легкостью получают номера банковских карт и обналичивают их.

При этом в Москве преступники расклеивают объявления в подъездах и лифтах со специальными знаками. Они уверяют, что в рамках правительственной программы по информированию населения о системе обязательного пенсионного страхования по квартирам в указанные даты будут проводиться обходы представителей управы района. На встрече пенсионерам обещают рассказать, как увеличить свою пенсию. Конечно, такие "разговоры" всегда заканчиваются плачевно.

В ПФР напомнили, что необходимо быть внимательными и никогда не открывать дверь подозрительным людям, а также проверять их удостоверения.