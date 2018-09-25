Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за необоснованный отказ в трудоустройстве

Увольнение граждан предпенсионного возраста или отказ в приеме на работу по причине преклонных лет соискателя отныне будет грозить работодателю штрафом до 200 тыс. руб. или обязательными общественными работами сроком до 360 часов. Такая мера содержится в поправках в Уголовный кодекс РФ, принятых депутатами ГД в окончательном, третьем чтении во вторник, 25 сентября.

Первым о введении уголовной ответственности за ущемление трудовых прав пожилых россиян заговорил президент РФ Владимир Путин. Он же предложил считать предпенсионным возрастом пятилетний период, предшествующий выходу человека на заслуженный отдых и назначению ему страховой пенсии по старости. Соответствующие инициативы были направлены в Госдуму.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, три фракции поддержали документ, "который решает вопросы защиты прав работающих граждан предпенсионного возраста". Ранее он отмечал, что президентская инициатива носит, скорее, превентивный характер, поскольку заставит работодателя хорошенько подумать, прежде чем без серьезных оснований отказать человеку предпенсионного возраста в работе.

"Нам необходимо особенно в этот переходный период, когда вносятся изменения в пенсионную систему, сделать все, чтобы человек труда, гражданин предпенсионного возраста был защищен", – приводит пресс-служба ГД слова Володина.

После принятия поправок обновленная ст.144 УК РФ звучит так: "Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов".

Правительственный законопроект о совершенствовании пенсионной системы РФ был внесен в ГД в июне текущего года. Для его доработки в нижней палате была создана специальная рабочая группа, в которую вошли парламентарии, представители профсоюзов, бизнес-сообщества, эксперты.

До 24 сентября в ГД поступило около 300 поправок к законопроекту. Рассмотрение предложений по изменению параметров пенсионной системы во втором чтении намечено на 26 сентября. В частности, согласно документу, для мужчин пенсионный возраст будет наступать в 65 лет, для женщин – в 60 лет, указывает телеканал "360".

