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Госдума ратифицировала во втором чтении Конвенцию МОТ о размере социальных выплат

Фото: GLOBAL LOOK press
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Минимальное обеспечение пенсионера должно составлять 40% его заработной платы

Депутаты Госдумы приняли во втором, основном, чтении законопроект о ратификации Конвенции Международной организации труда (МОТ) о минимальных нормах социального обеспечения граждан.

В документе, в частности, говорится, что размер регулярных выплат по старости, в связи с несчастным случаем на производстве, по инвалидности и после потери кормильца должен пересматриваться, если существенно меняется общий уровень заработков и стоимость жизни граждан в стране. По каждому из этих случаев Конвенция прописывает определенные минимальные требования. Так, денежное обеспечение стариков должно быть не меньше 40% от их прежнего заработка.

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Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, положения Конвенции МОТ соответствуют задачам, которые должна решить обновленная пенсионная система в РФ. "Мы в Государственной думе приняли решение о том, чтобы пенсия была не менее 40% заработной платы человека, который выходит на пенсию. Это ратификация Конвенции МОТ", – указал Володин. 

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Конвенция МОТ принята в 1952 г. и действует с 27 апреля 1955 года. К настоящему моменту документ ратифицирован в 55 странах. В России Конвенция впервые вынесена на рассмотрение нижней палаты парламента.

Николай ВИКТОРОВ
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