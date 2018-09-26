Пожилых сотрудников отправят на диспансеризацию за счет работодателя

Госдума одобрила законопроект об обязательном предоставлении гражданам предпенсионного возраста времени на медицинский осмотр

Сотрудники, которым остается 5 лет до назначения страховой пенсии, а также граждане, уже достигшие пенсионного возраста, но продолжающие трудовую деятельность, должны иметь право на освобождение от работы на 2 рабочих дня для прохождения диспансеризации. Соответствующую законодательную инициативу одобрили во втором чтении депутаты Госдумы в среду, 26 сентября.

Воспользоваться этой возможностью сотрудники смогут 1 раз в год, при этом сохранение заработка и места работы им гарантируется. На этом особо настаивал президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам по поводу необходимости совершенствования пенсионной системы РФ.

"По действующему законодательству только работники отдельных категорий, скажем, сферы торговли или те, чья трудовая деятельность связана с источниками повышенной опасности, обязаны проходить регулярные медосмотры", – пояснял ранее спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, большинство работающих граждан лишены возможности посещать медицинских специалистов в рабочее время. Некоторые берут выходной за свой счет, но многие просто не ходят на плановые осмотры. При этом известно, что именно ранняя диагностика заболеваний способствует снижению преждевременной смертности. Особенно это актуально для пожилых людей.

Принимая данный законопроект, Госдума реализует поручения президента по увеличению продолжительности жизни россиян, подчеркнул Володин.

Законопроект во втором чтении принят единогласно.