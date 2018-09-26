Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Отсутствовавшие на заседании в ГД депутаты "Единой России" поддержали президентские поправки

Фото: er.ru
продолжениеГосдума одобрила законопроект по совершенствованию пенсионной системы
Поступившие от президента предложения по совершенствованию пенсионной системы приняты фракцией ЕР единогласно

Депутаты думской фракции "Единая Россия", отсутствующие по уважительной причине в среду, 26 сентября, в Госдуме, заявили о своей поддержке президентских поправок к правительственному проекту закона по совершенствованию пенсионной системы. Об этом сообщил глава фракции ЕР Сергей Неверов.

Перед началом пленарного заседания 26 сентября Неверов предупредил, что 12 депутатов фракции не смогут участвовать в обсуждениях в этот день. Однако свое мнение о документах, обсуждаемых в среду, они высказали.

По теме

"Все 12 депутатов, отсутствующие сегодня на пленарном заседании по уважительной причине, шесть из которых находятся в командировках, в том числе, за пределами нашей страны, и шесть, которые находятся на больничных, в своих заявлениях поддержали и поправки, внесенные президентом, и сам законопроект", – указал Неверов.

Сергей Неверов. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Ранее все фракции нижней палаты одобрили поправки, предложенные президентом РФ ко второму чтению законопроекта об изменениях параметров пенсионной системы. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Спелись: Нидерланды и Австралия решили наказать Россию за "Боинг"

Дипломаты двух стран ищут способы воздействия на Москву

Макрон устроил разнос "большой семерке"

Французский лидер недоволен деятельностью клуба богатых стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей