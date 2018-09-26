Отсутствовавшие на заседании в ГД депутаты "Единой России" поддержали президентские поправки

Нибиру
- Нибиру атакует: НЛО мчатся к Земле
- Уже рядом: Нибиру засекли в Москве и Владивостоке
- Последние выходные: Нибиру уже на подлете
Депутаты думской фракции "Единая Россия", отсутствующие по уважительной причине в среду, 26 сентября, в Госдуме, заявили о своей поддержке президентских поправок к правительственному проекту закона по совершенствованию пенсионной системы. Об этом сообщил глава фракции ЕР Сергей Неверов.
Перед началом пленарного заседания 26 сентября Неверов предупредил, что 12 депутатов фракции не смогут участвовать в обсуждениях в этот день. Однако свое мнение о документах, обсуждаемых в среду, они высказали.
"Все 12 депутатов, отсутствующие сегодня на пленарном заседании по уважительной причине, шесть из которых находятся в командировках, в том числе, за пределами нашей страны, и шесть, которые находятся на больничных, в своих заявлениях поддержали и поправки, внесенные президентом, и сам законопроект", – указал Неверов.
Ранее все фракции нижней палаты одобрили поправки, предложенные президентом РФ ко второму чтению законопроекта об изменениях параметров пенсионной системы.
Дипломаты двух стран ищут способы воздействия на Москву
Французский лидер недоволен деятельностью клуба богатых стран