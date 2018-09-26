Отсутствовавшие на заседании в ГД депутаты "Единой России" поддержали президентские поправки

Поступившие от президента предложения по совершенствованию пенсионной системы приняты фракцией ЕР единогласно

Депутаты думской фракции "Единая Россия", отсутствующие по уважительной причине в среду, 26 сентября, в Госдуме, заявили о своей поддержке президентских поправок к правительственному проекту закона по совершенствованию пенсионной системы. Об этом сообщил глава фракции ЕР Сергей Неверов.

Перед началом пленарного заседания 26 сентября Неверов предупредил, что 12 депутатов фракции не смогут участвовать в обсуждениях в этот день. Однако свое мнение о документах, обсуждаемых в среду, они высказали.

"Все 12 депутатов, отсутствующие сегодня на пленарном заседании по уважительной причине, шесть из которых находятся в командировках, в том числе, за пределами нашей страны, и шесть, которые находятся на больничных, в своих заявлениях поддержали и поправки, внесенные президентом, и сам законопроект", – указал Неверов.

Ранее все фракции нижней палаты одобрили поправки, предложенные президентом РФ ко второму чтению законопроекта об изменениях параметров пенсионной системы.