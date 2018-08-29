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Путин поддержал предложения "ЕР" по сохранению пенсионных льгот

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press
Инициатива партии важна для людей, отметил президент

Представители ЕР неоднократно выступали в региональных заксобраниях наряду с руководителями субъектов Федерации, предлагая сохранить действующие сейчас в регионах льготы. "Это очень важные для людей вещи", – подчеркнул Владимир Путин. Это льготы по ЖКХ, бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы в аптеках, а также при капремонте и газификации.

Российский лидер в своем обращении выразил надежду, что нужные для осуществления инициативы решения примут в регионах до того, как новый закон по пенсионному обеспечению вступит в силу.

О поддержке президента рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Речь идет о целом ряде предложений партии. Их собирали два месяца, все это широко обсуждалось на общественных слушаниях, отметил он. Участие принимали все субъекты России, посещали обсуждения представители профсоюзов и общественных организаций. Итогом стали около полутора тысяч обращений. В обобщенном виде их и донесли до Путина.

"В частности, Владимир Владимирович поддержал идею сохранить все региональные льготы – льготы по имущественному налогу, по проезду в общественном транспорте, по медицинскому обеспечению", – сообщил секретарь Генсовета.

Решать этот вопрос будут региональные парламенты и фракции ЕР в них.

Важна для россиян и поддержка матерей и многодетных семей. Президент ранее предложил сократить срок выхода на пенсию женщин. Такая инициатива улучшит демографическую ситуацию в стране, отметил Турчак.

Между тем больше ни одна политическая партия не рискнула взять на себя ответственность в обсуждении это важного вопроса и не выдвинула ни одного предложения.

В ближайшее время все нужные поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании пенсионной системы будут готовы, подытожил Турчак.

Предложения от партии в сфере внесения изменений в пенсионное законодательство Андрей Турчак озвучил 20 августа. Речь идет о сохранении льгот по достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Более 400 обсуждений по вопросу изменений пенсионной системы провела ЕР с начала июля. В дискуссиях участвовали более 30 тысяч россиян, членов партии, представителей общественных организаций и экспертов. Граждане озвучили свои предложения на встречах с депутатами партии всех уровней и членами Совфеда. 

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