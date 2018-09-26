Госдума одобрила законопроект по совершенствованию пенсионной системы

В правительственную инициативу были внесены поправки, в том числе предложенные президентом

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", направленный в Госдуму кабинетом министров РФ в середине июня, принят в основном чтении в среду, 26 сентября.

До этого в течение двух месяцев в нижнюю палату поступали поправки и отзывы из регионов. Их анализировала и систематизировала специальная рабочая группа, в которую вошли, помимо депутатов, представители профсоюзов, деловых кругов, экспертного сообщества. Группа была создана по итогам больших общественно-парламентских слушаний по вопросам совершенствования пенсионного законодательства, состоявшихся в ГД по инициативе спикера Вячеслава Володина 21 августа.

Всего к 24 сентября поступило 324 поправки, сообщил глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Из них 9 поправок внес президент РФ, 238 – депутаты ГД, 41 разработали совместно депутаты ГД и члены Совета Федерации, 4 поступили из СФ и 32 инициативы пришли из регионов.

В итоговый текст документа вошел весь пакет поправок от президента. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин решено повысить не на 8 лет, а на 5 – до 60 лет. Для многодетных матерей предусмотрена возможность досрочного получения страховой пенсии: при наличии 3 детей – на 3 года раньше, 4 детей – на 4 года раньше, 5 и более детей – с 50 лет.

Сохраняются льготы по возрасту выхода на пенсию для коренных, малочисленных народов Севера и ряда других категорий граждан. Кроме того, людям, которые по старому законодательству рассчитывали получить пенсию в ближайшие два года, дается возможность уйти на заслуженный отдых на полгода раньше установленного срока.

Максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста с 1 января 2019 г. возрастет с 4 тыс. 900 руб. до 11 тыс. 280 рублей. В сельской местности неработающие пенсионеры, имеющие стаж более 30 лет, также получат прибавку к пенсии в размере 25%.

Индексация выплат нынешним пенсионерам будет проходить по-новому. Об этом рассказала присутствовавшая на заседании в ГД вице-премьер Татьяна Голикова. Так, ежегодное увеличение пенсий в период с 2019 г. по 2024 г. будет осуществляться не как прежде с 1 февраля, а с 1 января: "Эта индексация позволит в среднем увеличивать размеры пенсии за эти шесть лет по 1000 рублей. Соответственно, увеличение дохода по каждому году, в среднем, оценивается в 12 тыс. рублей", – пояснила Голикова. Она указала, что после 2024 г. индексация пенсий будет проходить дважды в год. Причем повышение будет больше, чем процент инфляции, подчеркнула вице-премьер.



Внесено в принятый законопроект предложение, поступившее от парламентариев верхней и нижней палат, касающееся накопительных пенсий. На их выплату могут рассчитывать женщины после 55 лет и мужчины после 60 лет. Если размер накоплений составит менее 5% от начисленной пенсии, сумму можно будет получить единовременно, а можно – частями вместе со страховой пенсией.



Работающим пенсионерам после прекращения трудовой деятельности гарантированно проведут полную индексацию пенсии за весь прошедший период.

Граждане предпенсионного возраста, то есть за пять лет до достижения возраста начисления страховой пенсии, получают целый ряд льгот. В частности, им будет даваться оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. При этом сообщать в соответствующие органы государственной и региональной власти о получении гражданином права на льготы Пенсионный фонд будет сам.

При этом подход к изменению параметров пенсионной системы ГД избрала комплексный. Депутаты уже одобрили введение уголовной ответственности работодателей за неправомерное увольнение пожилых людей, ратифицировали во втором чтении Конвенцию МОТ о минимальных нормах социального обеспечения.

При этом законодатели намерены контролировать исполнение принимаемых нормативных актов, чтобы убедиться в эффективности принимаемых законов по совершенствованию пенсионной системы.