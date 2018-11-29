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Декабрь подарит две пенсии

Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС
В первый месяц зимы гражданам нашей страны придется нелегко. Но не все так плохо

Перемены, которые через два дня произойдут в нашей стране, затронут многих. Большинству россиян они создадут трудности, однако будет и кое-что приятное.

В декабре россияне получат сразу две пенсии, но не все, сообщил Пенсионный фонд России. Это коснется тех, кто получает пособия в первых числах месяца. Так как в первом месяце следующего года это будут нерабочие дни, деньги за январь таким россиянам выдадут раньше – в декабре. График их доставки изменится, его смещение составит один-три дня от запланированной даты выдачи пенсий. А еще с 1 января 2019 г. выплаты пожилым гражданам повысятся на 7,5%. 

Нововведения затронут как уже состоявшихся автомобилистов, так и тех, кто только собирается сесть за руль. С 1 декабря стоимость запчастей для ремонта машин по полису обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) станут рассчитывать по новым справочникам, которые составлены Российским союзом автостраховщиков. И она вырастет в среднем на 6,5%, что приведет к увеличению страховых выплат.

Кроме того, уже начиная с послезавтра, с 1 декабря, водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства можно получить в одном из МФЦ. Хотя такая услуга пока будет предоставляться лишь жителям Татарстана, где этот пилотный проект проходит до 1 марта 2019 г., отмечает РИА ФАН. Если его результаты окажутся успешными, то же самое введут и в других регионах России. Заменить в МФЦ утерянные или испорченные права, и не только по месту жительства, но и в любом уголке страны граждане могут уже сейчас.

А еще с 1 декабря там, где МФЦ не хватает, в отделениях Сбербанка можно будет получить водительские удостоверения нового образца – со встроенным микрочипом с биометрическими данными гражданина, включая его фотографию, электронную подпись и отпечатки пальцев. Такие права невозможно подделать, ими можно подтверждать личность вместо паспорта. Если этот тестовый пилотный проект пройдет удачно, та же кредитная организация займется и созданием цифрового удостоверения гражданина, которое в дальнейшем заменит бумажный паспорт.

Также с первого месяца зимы водители должны ездить на автомобилях с зимней резиной с маркировками М+S, M&S или M S и соответствующим рисунком снежинки, иначе по Техрегламенту, одобренному три года назад, им придется платить штраф. И глубина протектора в самом изношенном месте резины не должна быть меньше 4 миллиметров. Строго запрещено устанавливать на одну ось автомобиля шины разных моделей или колеса неодинакового размера. Если резина на машине не соответствует этим требованиям, в первый раз водителя оштрафуют на 500 руб., а потом это нарушение обойдется дороже.

Третий день наступающего месяца станет последним, когда можно будет уплатить долг по налогам (взносам, сборам), напомнили в ФНС. До 3 декабря необходимо заплатить земельный, транспортный налог и налог на имущество физических лиц за 2017 год. Если граждане не уложатся в этот срок, им начислят пени.

Затронут изменения и предпринимателей. С 1 декабря снимут ограничение на участие иностранных компаний в капитале малых российских предприятий. Однако коснется это лишь малого и среднего зарубежного бизнеса, который не является офшорным. Для крупных иностранных компаний норма на долю в участии в уставном капитале малых предприятий РФ останется прежней – 49%.

С начала декабря хозяйственные товарищества станут считаться малым бизнесом, если в них будут соблюдены квоты по численности сотрудников и выручке, а также ограничения на участие в уставном капитале иностранных компаний. Чтобы получить такой статус, каждое из них должно иметь выручку 800 млн руб. и штат от 16 до 100 сотрудников. А при выручке 120 млн руб. и штате до 15 сотрудников можно получить статус микропредприятия.

Полина ДОРОЖКИНА
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