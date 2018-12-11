Пенсии вырастут после Нового года

Социальные выплаты увеличатся на тысячу рублей

Пожилые граждане, которые не имеют официального трудоустройства, с 1 января 2019 г. станут получать повышенную пенсию. Ежегодная индексация на этот раз составит 7,05%. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на расширенном заседании правления фонда.



После индексации цена пенсионного балла составит 87,24 рубля. В денежном исчислении, таким образом, пенсии вырастут в среднем на 1 тыс. руб. в месяц – с 14,4 тыс. до 15,4 тыс. рублей. Тем, кто уволится в новом году, пенсии тоже увеличат – с учетом всех прошедших за время их работы индексаций, отмечает "Российская газета".

В будущем году увеличатся и другие социальные пенсии в рамках государственного пенсионного обеспечения – на 2,4%. После повышения среднегодовой размер такой пенсии составит 9,2 тыс. руб. в месяц.

Ранее также сообщалось о том, что некоторые группы пенсионеров получат дополнительные бонусы. На прибавку в размере 2,4 тыс. руб. в месяц смогут рассчитывать пенсионеры, которые живут в селах не менее 30 лет. Доплата будет начислена только тем гражданам, кто отработал в сельском хозяйстве, проживает в сельской местности и не трудоустроен.

С 1 октября 2019 г. будут повышены и пенсии военным пенсионерам. Для этой группы граждан индексация составит более 6%. Таким образом, ветераны Вооруженных сил, пожарной службы, правоохранительных органов и других силовых структур будут в среднем получать 26,2 тыс. руб. в месяц.

Индексация пенсий неработающим пенсионерам вдвое превысит предполагаемый размер инфляции на конец 2018 года. Этого во многом удалось достичь за счет пенсионной реформы. Постепенное увеличение срока выхода на пенсию позволит повысить размер пенсионного обеспечения.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет – до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Пенсионный возраст будет увеличиваться на шесть месяцев в год. В рамках нововведений предусмотрены льготы для работников определенных специальностей (медики, педагоги, артисты), жителей Крайнего Севера и сельской местности, женщин с тремя и более детьми, а также граждан со стажем свыше 42 лет (мужчины) и 37 лет (женщины).