Названа сумма юбилейной выплаты ветеранам

Государство вознаградит участников Великой Отечественной

В следующем году в честь 75-летия Великой Победы виновникам торжества окажут материальную помощь. Размер озвучила зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Она пообещала, что ветераны Великой Отечественной войны получат 44 тыс. рублей. Такова сумма единовременной выплаты.

"Она включает в себя с точки зрения материального обеспечения только пенсионное и выплату единовременную денежную", – цитирует Голикову РИА "Новости". Приятное известие она сообщила во время заседания оргкомитета "Победа". Как раз он занимается подготовкой к памятной дате.

По словам зампредседателя кабмина, опережая инфляцию, будут увеличиваться пенсии. На ее уровне – будет происходить рост единовременной денежной выплаты. О введении пособия, которое раньше ветераны получали только к юбилейным датам, Голикова рассказала, обратившись к президенту. Ранее он говорил о необходимости материального поощрения.

"Мы готовы такие предложения представить в первом квартале 2019 года, для того, чтобы эти решения состоялись в преддверии празднования Победы 2019 года", – заверила она, добавив несколько слов о земельных льготах, предоставляемых участникам ВОВ, и других мерах поддержки. По данным Голиковой, в России проживают 1 миллион 400 тысяч ветеранов.