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Беззаботная старость: как заработать большую пенсию

Фото: www.globallookpress.com
Названы факторы, которые влияют на размер выплат

Заслуженный отдых на Чукотке признан самым обеспеченным. Также повезло пенсионерам в Магаданской области и на Камчатке.

Согласно рейтингу Пенсионного фонда России, именно в этих регионах самые большие выплаты: более 25 тыс. и 21 тыс. соответственно. Кстати, их размер зависит от многих факторов. 

Как увеличить пенсию, обеспечив себе достойную старость, рассказал руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников. 

"Конечно, самые главные два фактора, которые влияют на получение высокой пенсии, – это высокая и обязательно белая зарплата и большой трудовой стаж. Работать нужно не менее 20 лет", – отметил эксперт в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Страховая пенсия, по его словам, – лишь капля в море. Надо также позаботиться о накопительной части, чтобы на заслуженном отдыхе наслаждаться им, а не ругать государство.

"Будем надеяться, что в 2020 году пенсионные накопления разморозят и правительство запустит систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Пока что россиянам позволяют отчислять до шести процентов от своих доходов. Этим нужно пользоваться", – пояснил Масленников, добавив, что не будут лишними курсы переквалификации или ее повышения.

Ведь расширенный спектр освоенных профессий – гарант хорошей зарплаты. А она в свою очередь в ответе за спокойную старость. Так что каждый человек – кузнец своей пенсии.

Оксана ПОДТУРКИНА
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