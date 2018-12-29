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Россиянам подрезали крылья: авиабилеты сильно дорожают

Фото: pixabay.com
Скачок стоимости ожидается сразу после Нового года

Билеты на самолет в 2019 г. станут дороже 5-7%. Это минимум. По некоторым направлениям цена вырастет на более чем на четверть. Таковы данные билетных агрегаторов.

Так, в 1 квартале нового года перелет в Кишинев обойдется на 44% дороже, в Минск – на 43%. Любителями отдохнуть на Бали или в Таиланде придется раскошелиться на 25% и 19% больше, сообщают "Известия".

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Неприятные сюрпризы поджидают и пассажиров внутренних рейсов. Перелет из Москвы в Краснодар подорожал на 19%, в Ростов-на-Дону – на 18%.

Эксперты называют основной причиной увеличения стоимости авиабилетов рост цен на авиационный керосин и платы за обслуживание в аэропортах. Если эта тенденция сохранится и дальше, то во втором квартале будущего года россиян ожидает очередной скачок цен на перелеты.

Вера СВЕТЛОВА
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