Процент за доставку: цены на продукты вырастут еще и за счет бензина

На плечи потребителей скидывают все издержки производителей и поставщиков товаров

С Нового года в российских магазинах подорожает вся продукция. Сильнее всего – товары повседневного спроса. Об этом предупредили транспортные и торговые компании. В частности, главы Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и "Руспродсоюза" направили письмо в правительство, в котором сообщили, что их траты на перевозку продукции за последнее время выросли на 30%. И уже в январе это скажется на розничных ценах.

Проблему объясняют жадностью нефтяных компаний. Дескать, из-за соглашения с правительством, заморозившим розничные цены на бензин, они решили отыграться на корпоративных клиентах: отменили скидки, ввели сервисные сборы. В итоге расходы транспортно-логистических компаний сильно возросли. А учитывая, что доля расходов на топливо в себестоимости составляет 4-20%, отпускные цены на российские продукты могут подняться на 1-8%, пояснил "Коммерсанту" исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков. При этом наибольшее подорожание коснется сегмента скоропортящихся продуктов, ведь они завозятся в магазины ежедневно.

На запрос газеты в аппарате кабмина ответили, что взаимоотношения нефтяных компаний с клиентами правительством не регулируются. Источник в нефтяной отрасли указал, что бесконечно заниматься "альтруизмом" в виде замораживания цен компании не могут.

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