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Грядущее подорожание объявлено официально

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей
Цены с Нового года повысятся на все

С 1 января 2019 г. в России произойдет подорожание ряда товаров. Об этом говорится в докладе Центробанка. Если изучить 60 с лишним страниц, становится понятно, что "ряд товаров" – это слишком мягко сказано. Цены вырастут фактически на все.

Во-первых, ставка НДС становится не 18%, а 20%.

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Во-вторых, повышаются акцизы на табачные изделия, бензин, дизельное топливо и автомобили, что неизбежно отразится на их розничной стоимости. В среднем, подсчитали эксперты регулятора, бензин станет дороже для потребителей на 4,6%, на столько же поднимут цены торговцы сигаретами. Автомобили подорожают на 0,2%, вино – примерно на процент.

Отмечается, что акцизы на алкоголь остаются прежними. Однако подорожание в этом сегменте все равно произойдет, поскольку льготные акцизы на российское вино и шампанское из мест с защищенным географическим указанием отменяются. Этого требуют правила ВТО, чтобы уравнять условия для отечественных и иностранных производителей.

При этом в ЦБ не считают, что данное подорожание ударит по кошельку россиян. "Учитывая низкий вес вина и шампанского в индексе потребительских цен, вклад отмены льготных ставок акцизов будет незначительным (менее 0,01 п.п.)", – говорится в документе.

Однако если сложить все эти проценты и процентные пункты, то общее повышение цен окажется весьма заметным для большинства. Дорожающее топливо поднимет цены на продукты за счет расходов на транспортировку. Одежда, обувь, бытовые товары тоже обновят ценники за счет включения в них подросших НДС и счетов за транспорт. Тарифы за услуги возрастут "за компанию".

На этом фоне ЦБ прогнозирует инфляцию в 2019 г. на уровне 5,5-6%. Но в Минэкономразвития с регулятором спорят: инфляция достигнет 5%, не более, приводит ТАСС мнение главы ведомства Максима Орешкина. Посмотрим…

Фоторепортаж
Шампанское после Нового года сильно подорожает
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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