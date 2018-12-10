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Названа цена новогоднего застолья

Праздник выльется в копеечку

Семья из четырех человек потратит на угощения 4 тыс. 530 рублей. Среднюю сумму вывели в Минпотребрынка Подмосковья, сообщает телеканал "360".

При анализе специалисты изучали потребительскую корзину из 20 продуктов. В список вошли, конечно же, мандарины и красная икра. Учитывались и другие фрукты, в том числе яблоки, виноград и бананы. 

Праздничный стол немыслим без овощей, колбас, мяса птицы, хлеба, сладостей и разнообразных напитков, среди которых отдельное место занимает алкоголь.

Какой Новый год без "Оливье", "Сельди под шубой" и "Мимозы", интересуется "Подмосковье сегодня". При подсчете принимались во внимание ингредиенты для этих салатов.

Первый обходится примерно в 400 руб., второй – в 155. Самым бюджетным оказался "Мимоза". Чтобы приготовить салат на четверых, нужно всего 124 рубля.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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