Названа цена новогоднего застолья

Праздник выльется в копеечку

Семья из четырех человек потратит на угощения 4 тыс. 530 рублей. Среднюю сумму вывели в Минпотребрынка Подмосковья, сообщает телеканал "360".

При анализе специалисты изучали потребительскую корзину из 20 продуктов. В список вошли, конечно же, мандарины и красная икра. Учитывались и другие фрукты, в том числе яблоки, виноград и бананы.

Праздничный стол немыслим без овощей, колбас, мяса птицы, хлеба, сладостей и разнообразных напитков, среди которых отдельное место занимает алкоголь.

Какой Новый год без "Оливье", "Сельди под шубой" и "Мимозы", интересуется "Подмосковье сегодня". При подсчете принимались во внимание ингредиенты для этих салатов.

Первый обходится примерно в 400 руб., второй – в 155. Самым бюджетным оказался "Мимоза". Чтобы приготовить салат на четверых, нужно всего 124 рубля.