Счета за ЖКХ еще подрастут

Плата населения за воду и отопление может незапланированно увеличиться. Об этом Минстрой предупредил правительство.

Дело в том, что осенью Минэнерго заявило об убытках, вызванных простаиванием сетевых мощностей, которые зарезервированы за потребителями, но не используются. На этом основании ведомство подготовило проект постановления, по которому с 2020 г. ему должны будут оплачивать резерв - сначала 10% от непотребленных мощностей, а с 2024 г. – все 100% заявки, сообщает "Коммерсант".

Но в Минстрое уверены – это увеличит затраты водоканалов и котельных. Ведь потребление воды рассчитывается по нормативам. Порой граждане тратят гораздо меньше, но порой и больше. Поэтому отказаться от резервирования мощностей для подачи и нагревания воды по средней норме – значит, довести ситуацию до экономического и социального кризиса. Так же и с отоплением. Котельные работают по "пиковому" принципу. То есть в период сильных морозов и топят сильнее, а если зима в регионе оказалась "мягкая", то и потребление электричества для обогрева сокращается. Но готовятся службы, то есть запрашивают предварительно объем мощностей электросетей на свое обслуживание, максимально.

Если же придется и правда оплачивать все электричество, даже непотребленное, то рост тарифов ЖКХ может оставить 3-5%, пишет URA.RU.