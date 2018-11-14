Утверждена новая индексация

Стоимость жилищно-коммунальных услуг увеличат 1 января на 1,7%, а 1 июля на 2,4% (к уровню начала 2019 года). Фактически это означает суммирование индексов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение.

Обычно индексация платы за ЖКХ происходила раз в год, 1 июля. Тарифы повышали в среднем на 4%. Однако 1 января изменится ставка НДС с 18% до 20%, поэтому правительство решило дважды внести коррективы в стоимость коммунальных услуг в 2019-м, что она не превышала обычный уровень.

Согласно постановлению, опубликованном на сайте Правительства России, главы субъектов страны будут утверждать максимальную плату, которую должны вносить россияне.

О поэтапной индексации тарифов просили ресурсоснабжающие организации.