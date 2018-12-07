В преддверии нового, 2019 года жители страны не экономят на зеленом символе

За месяц до волшебного праздника существенно прибавил в цене его главный атрибут. Так, за ноябрь стоимость пушистой красавицы возросла на 17%.

Речь идет об искусственных елках, которые в среднем продаются по 2,8 тыс. рублей. Увеличился и спрос на них, гласит статистика оператора фискальных данных "Платформа ОФД", пишут "Известия". Это традиционная тенденция. Хотя в этом году спрос на 10-15 % выше.

Выбор в пользу пластиковой ели чаще других делают жители Московской и Нижегородской областей, а также теплого Краснодарского края. Цены на них растут каждый год, однако это не останавливает россиян, ведь покупка послужит не один новогодний сезон, уточняет телеканал "360".

Тем не менее специалисты советуют украшать живое дерево – оно придаст жилищу особую атмосферу, наполнит дом ароматом, а заодно и полезным воздухом.

"Фитонциды ели и сосны стимулируют жизненные процессы, улучшают обмен веществ. При вдыхании воздуха, насыщенного фитонцидами сосны, у людей может повышаться кровяное давление", – цитирует доктора биологических наук Зою Николаеву "ФедералПресс".

Чтобы не ошибиться в выборе живой ели или сосны, необходимо потеребить ветви. Эластичные – хороший признак, как и насыщенный аромат, если растереть хвою в руке.

Такие пушистые красавицы нескоро расстанутся с иголками. Однако позже их в любом случае потеряет сосна. Добавят жизнестойкости деревьям ложка сахара и таблетка аспирина.