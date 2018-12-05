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Россиян оставят без алкоголя на Новый год

Кадр из фильма «Карнавальная ночь» (1956)
Скоро зарубежные спиртные напитки запретят импортировать в страну

ЕАЭС хочет принять новый техрегламент "О безопасности алкогольной продукции", из-за которого поставлять иностранный алкоголь в Россию будет не так уж просто. Согласно документу, отечественные и зарубежные компании должны будут изготавливать продукцию по одинаковым нормам.

При этом импортеру будет очень сложно документально подтвердить, что его алкоголь отвечает российским требованиям по сырью и производственным помещениям. Из-за этого возникнут проблемы с запретом на ввоз ряда напитков.

О том, что россияне могут лишиться иностранного алкоголя, стало известно изданию "КоммерсантЪ" из письма Комитета производителей алкогольной продукции, которое отправили в Минфин. При этом в самом ведомстве не беспокоятся из-за новых правил.

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов не разделяет опасения импортеров. Он считает, что требования к зарубежной и отечественной продукции должны быть одинаковыми.

Из-за новых правил изменится, например, определение ликеро-водочных изделий (ЛВИ). Некоторые такие алкогольные напитки перестанут ими быть, в результате заводам, имеющим лицензию на ЛВИ, нельзя будет их производить. Если документ примут, у иностранных компаний будет два года, чтобы привести работу заводов к российским нормам.

К слову, новый техрегламент повлияет и на пиво, качество которого может ухудшиться из-за изменений в составе напитка. 

Полина ИВАНОВА
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