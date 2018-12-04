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В России изменится качество пива

Фото: www.globallookpress.com
Вкус напитка тоже станет другим

В нашей стране могут появиться новые требования к производству пива, которые, предположительно, поспособствуют росту цен. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подготовил соответствующий документ. Технический регламент рассмотрят уже 5 декабря.

По российскому законодательству заменять зерном или сахаросодержащими продуктами можно не более 20% солода, новые правила позволят увеличить эту цифру до 50%. При этом возрастет и допустимая масса сахаросодержащих продуктов в пиве – с 2 до 5%.

Проект уже одобрила коллегия Евразийской экономической комиссии. Вероятно, в документ не будут вносить никаких поправок и примут таким. Эти требования станут обязательными для всех членов ЕАЭС, в том числе и для России.

Источники рассказали изданию "Ведомости", что проект поможет транснациональным пивоваренным компаниям добиться экономии на производстве, что приведет к снижению его качества.

Некоторые эксперты, наоборот, уверяют, что регламент позволит расширить рецептуру напитка и сделать его более креативным. Например, приблизить пиво к азиатским или американским сортам. Представитель AB InBev Efes Ораз Дурдыев отметил, что в большинстве стран мира нет ограничения по содержанию солода, как в России. Он также полагает, что розничная цена напитка не изменится. 

Как сообщает телеканал "360", в Минфине уже дали свой комментарий ЕАЭС по поводу проекта. По словам инсайдера, в ведомстве не поддерживают инициативу и считают, что новый регламент – это попытка снизить качество пива. Как изменятся нормы российских законов, если проект примут, неизвестно. 

Полина ИВАНОВА
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