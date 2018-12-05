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Крым ждет наплыв туристов в Новый год

Фото: www.globallookpress.com
Курорты полуострова вошли в список самых популярных

Редкий житель нашей страны не планирует путешествие в предстоящий десятидневный уик-энд. Составлен топ мест для отдыха, когда за окном не море и пальмы, а снег и лед с соответствующими забавами.

Итак, соотечественники в основном выбирают три направления – Крым, Ставрополье и Краснодарский край. Среди курортов лидируют Ялта, Алушта и Сочи. В рейтинге оказались также Севастополь и Кисловодск, пришли к выводу эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Они просмотрели, сколько отелей, апартаментов и домов сдано в аренду с 29 декабря по 8 января. Отмечается, что в эти дни номер обойдется в пределах 2,4-3,2 тыс. рублей.

Верхнюю планку занимают цены в Ялте и Севастополе – там, как оказалось, достаточно дорогое жилье. Самая демократичная плата – в Кисловодске. Между ними расположилась стоимость аренды в Сочи – порядка 3 тыс. руб. за сутки.

Также новогодние каникулы россияне предпочитают проводить в Санкт-Петербурге и столице Татарстана. Среди зарубежья наши туристы выбирают Будапешт, Берлин и Париж, уточняет "ФедералПресс".

Оксана ПОДТУРКИНА
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