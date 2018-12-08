Стоимость красной икры рухнула перед Новым годом

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Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в декабре цены на красную икру в России снизились почти в два раза.
Он отметил, что стоимость рухнула благодаря рекордному объему улову лососевых в 675 тысяч тонн, что в 2 раза превышает показатель прошлого года, передает РИА "Новости".
Ранее замруководителя Росрыболовства Василий Соколов сообщил, что в 2018 году вылов рыбы в России может превысить 5 миллионов тонн. Это станет постсоветским рекордом.
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