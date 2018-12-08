Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Стоимость красной икры рухнула перед Новым годом

Фото: www.globallookpress.com
Деликатес стал более доступным для россиян

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в декабре цены на красную икру в России снизились почти в два раза.

Он отметил, что стоимость рухнула благодаря рекордному объему улову лососевых в 675 тысяч тонн, что в 2 раза превышает показатель прошлого года, передает РИА "Новости".

Ранее замруководителя Росрыболовства Василий Соколов сообщил, что в 2018 году вылов рыбы в России может превысить 5 миллионов тонн. Это станет постсоветским рекордом.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Железо вместо брони: Порошенко всех надул с военными катерами

Завод украинского лидера строит фанерные боевые корабли

Украинцы устроили скандал с российскими журналистами

Незалежная закрывает границы на замок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей