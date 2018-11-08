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Нефтяники добились повышения цен на все

Фото: www.globallookpress.com
Производители бензина отомстили за запрет поднимать тарифы на АЗС

В ответ на заморозку розничных цен на топливо нефтяные компании пустили в ход скрытые наценки. Об этом сообщил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. По его мнению, производители бензина и дизеля внакладе не остались – они нашли способ компенсировать потерю дохода из-за вынужденного соглашения с правительством.

"Не тушкой, так чучелом, как угодно. Оптовые цены у нас таковы, что розничный рынок работает в убыток у всех: и у нефтяников, и у независимых. Вот, пытаются каким-то образом скомпенсировать", – отметил эксперт в интервью телеканалу "360".

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Первый удар был нанесен по оптовым покупателям бензина. К примеру, крупные автотранспортные предприятия, которые раньше всегда имели скидку на топливо, сейчас не только их лишились, но и вынуждены делать закупки по возросшей цене. Надбавки в ряде случаев достигают 5%, рассказал Аркуша.

А это означает, что перевозчики повысят цены на свои услуги. В итоге вырастет стоимость всех товаров без исключения, убежден эксперт.

Ранее Росстат сообщил о подорожании некоторых продуктов питания в РФ. В частности, на 10% увеличилась цена на куриные яйца. Следовательно, в ближайшее время стоит ожидать скачка цен на майонез, кондитерские и прочие изделия, в состав которых входят яйца.

Вера СВЕТЛОВА
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