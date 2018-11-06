Последний месяц цены на продукты ползли вверх так, что поводов для оптимизма нет

Сахар, пшено, яйца и помидоры с огурцами сильнее всего подорожали в октябре. К такому выводу пришли специалисты Росстата.

В ведомстве отметили, что рост цен на яйца зафиксирован почти во всех субъектах РФ: в девятнадцати регионах этот продукт подорожал на 10% и более.

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Такой же рост показали и цены на сахарный песок. Внезапно выросла и стоимость пшена – не самого популярного, но очень полезного продукта, оно подорожало на 10,2%. Мясо птицы в октябре прибавило в цене на 2,9%, овсянка и перловка – на 2,5%, рыбное филе теперь обойдется на 1,7% дороже, манная крупа – на 1,3%, пшеничный хлеб – на 1,1%. Также на 1% выросли цены на колбасные изделия, мороженую рыбу (за исключением лосося) и стерилизованное молоко. Апельсины подорожали на 10%, а цены на огурцы и помидоры показали рекордный рост – они увеличились на 27,4 и 20,2% соответственно.

Похоже, новогодний стол, на который россияне традиционно выставляют самое лучшее, обойдется в копеечку – цены ползут вверх.

При этом, как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", пока еще снижаются цены на сезонные овощи и фрукты. Радует, что лимоны стали дешевле на 18,2%, свекла – на 14,1%, морковь – на 11,2%. Стоимость яблок уменьшилась на 8,6%, картофеля – на 5,1%. Репчатый лук, капуста, виноград и чеснок также обойдутся покупателям на 3,3-4,5% дешевле.