Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Новогодний стол оставит россиян без денег

Фото: www.globallookpress.com
Последний месяц цены на продукты ползли вверх так, что поводов для оптимизма нет

Сахар, пшено, яйца и помидоры с огурцами сильнее всего подорожали в октябре. К такому выводу пришли специалисты Росстата.

В ведомстве отметили, что рост цен на яйца зафиксирован почти во всех субъектах РФ: в девятнадцати регионах этот продукт подорожал на 10% и более. 

По теме

Такой же рост показали и цены на сахарный песок. Внезапно выросла и стоимость пшена – не самого популярного, но очень полезного продукта, оно подорожало на 10,2%. Мясо птицы в октябре прибавило в цене на 2,9%, овсянка и перловка – на 2,5%, рыбное филе теперь обойдется на 1,7% дороже, манная крупа – на 1,3%, пшеничный хлеб – на 1,1%. Также на 1% выросли цены на колбасные изделия, мороженую рыбу (за исключением лосося) и стерилизованное молоко. Апельсины подорожали на 10%, а цены на огурцы и помидоры показали рекордный рост – они увеличились на 27,4 и 20,2% соответственно.

Похоже, новогодний стол, на который россияне традиционно выставляют самое лучшее, обойдется в копеечку – цены ползут вверх.

При этом, как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", пока еще снижаются цены на сезонные овощи и фрукты. Радует, что лимоны стали дешевле на 18,2%, свекла – на 14,1%, морковь – на 11,2%. Стоимость яблок уменьшилась на 8,6%, картофеля – на 5,1%. Репчатый лук, капуста, виноград и чеснок также обойдутся покупателям на 3,3-4,5% дешевле.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Лукашенко развернул орудия против России

Наша защита Батьке не нужна, с Америкой он справится и сам

С опозоренным Борисом Джонсоном жестоко расправились

Политика прилюдно сожгли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей