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Определены самые быстро дорожающие продукты

Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Williams
Пора закупаться крупами и сахаром

С декабря прошлого года цена на пшено выросла больше, чем на другие продукты. Эта крупа подорожала на 41%. На втором месте этого "рейтинга" расположилась белокочанная капуста – ее стоимость увеличилась ни много ни мало на 40,3%. Морковь стала обходиться гражданам на 24,7% дороже, сахар – на 16,2%, охлажденные и мороженые куры – на 11,7%. Об этом стало известно из официального отчета Росстата.

Специалисты отмечают, что только за неделю с 2 по 8 октября цены на пшено поднялись на 2,3%, а на сахар-песок – на 1,7%.

Как рассказала заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова "Российской газете", неутешительная ситуация с пшеном связана с небольшим предложением на рынке. Последние два года урожай крупы был чрезвычайно мал. Эксперт также подчеркнула, что цены будут расти не только на пшено, но и на гречку.  

Любопытно, что за период с декабря прошлого года до октября 2018-го свежие огурцы подешевели на 58,6%, помидоры – на 48,9%. При этом за первую неделю октября стоимость этих овощей увеличилась на 7,7% и 5,1% соответственно. 

С начала года индекс потребительских цен вырос на 2,7%, а с 2 по 8 октября – на 0,1%.

Полина ИВАНОВА
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