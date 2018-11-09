Сами виноваты: отдых в Турции резко подорожает

Наплыв россиян на турецкие пляжи привел к предсказуемым последствиям

Цены на курорты Антальи, Белека, Алании, Кемера и Сиде взлетят в разы, предупреждает АТОР. Будущим летом за путевку в турецкий отель придется выложить вполовину дороже, чем она стоила в этом году.

Дороговизну туров спровоцировал повышенный спрос на некогда бюджетный отдых. Россияне давно взяли курс на турецкие пляжи и продолжают двигаться в этом направлении, объяснила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.

"Наши рекомендации – как можно раньше принимать решения, так как цены будут на 30-50% выше. Это связано с тем, что летом на турецких курортах было рекордное количество посещений россиян, и будущим летом Турция хочет получать от них больший доход", – поделилась Ломидзе с ТАСС.

Повышение цен в том же процентном соотношении спрогнозировал и гендиректор туркомпании "Солвекс" Димитрий Цонев. По его словам, прошлый сезон для Турции был неудачным, поэтому она наверстает упущенное.

"В прошлом году в связи с девальвацией турецкой лиры цены на туристских направлениях были довольно низкими. И это, естественно было невыгодно турецким отельерам и принимающим туроператорам. В этом году цены будут пересмотрены, потому что нельзя работать в убыток два года подряд", – рассказал Цонев по телефону "Пятому каналу".

Он уточнил, что подорожание обойдет стороной остальные курорты, поскольку там не наблюдались валютные колебания. И предложил альтернативу турецким пляжам. Так, стоимость путевок в Болгарию, Абхазию, Крым и Краснодарский край по-прежнему обещает быть по карману.