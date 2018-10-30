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Пиво подорожает

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Любимый напиток россиян ударит по карману

Повышение экологического сбора, запланированное на 2019 г., приведет к тому, что цены на пиво вырастут.

С таким предупреждением выступил российский Союз пивоваров. Исполнительный директор организации Вячеслав Мамонтов уже направил соответствующее письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, однако реакции на него пока не было, сообщает "Коммерсантъ". 

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Ранее Минприроды предложило существенно повысить экологический сбор для металлических упаковок из алюминия: с 2 тыс. 423 рублей за тонну до 20 тыс. рублей, почти в 3 раза должен вырасти и сбор для упаковок из полимера.

Производители пива считают, что процесс разработки новых ставок экосбора не является прозрачным и предупреждают, что конечная продукция может вырасти в цене на 0,5 – 1%.

Валентина МАЙОРОВА
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