Пиво подорожает

Любимый напиток россиян ударит по карману

Повышение экологического сбора, запланированное на 2019 г., приведет к тому, что цены на пиво вырастут.

С таким предупреждением выступил российский Союз пивоваров. Исполнительный директор организации Вячеслав Мамонтов уже направил соответствующее письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, однако реакции на него пока не было, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее Минприроды предложило существенно повысить экологический сбор для металлических упаковок из алюминия: с 2 тыс. 423 рублей за тонну до 20 тыс. рублей, почти в 3 раза должен вырасти и сбор для упаковок из полимера.

Производители пива считают, что процесс разработки новых ставок экосбора не является прозрачным и предупреждают, что конечная продукция может вырасти в цене на 0,5 – 1%.

