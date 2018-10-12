У пива нашли лечебные свойства

Правда, целительным может быть лишь безалкогольный напиток

Немецкие ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга уверены, что пиво полезно для здоровья. Ведь в этом напитке есть хмель, в котором содержатся два очень важных вещества. Ксантогумол и изо-альфа-горькие кислоты предотвращают ожирение печени, которое может произойти из-за избыточного веса и неправильного питания. Эти элементы также препятствуют возникновению рубцов на органе и раковых клеток. Своими выводами специалисты поделились на сайте университета.

Хмель также хорошо влияет на состояние здоровья в целом. Изо-альфа-кислоты способствуют правильному метаболизму жиров и глюкозы. Как отмечает EG.RU, "это открытие позволит использовать напиток в лечении ожирения и диабета, хотя, конечно, не в первозданном виде: из пива будут химическим образом получать нужные вещества". Однако не каждый напиток, содержащий хмель, подойдет для подобных терапевтических целей. Лишь безалкогольное пиво будет способствовать укреплению здоровья.