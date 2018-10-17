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Развеян миф о российском пиве

Фото: pixabay.com
Страхи любителей хмельного не оправдались

По статистике, пиво – самый популярный алкогольный напиток у россиян. Однако многие считают, что отечественные производители не всегда добросовестно относятся к качеству изготовляемого ими напитка.

Эксперты "Роскачества" исследовали пиво 40 торговых марок и обнаружили, что ни "разбавленного", ни "порошкового" пива на рынке не существует.

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Хотя ни один напиток не получил высшего балла 5.5, одиннадцать торговых марок почти дотянули до этого показателя, набрав от 5,28 до 5,35 балла. Специалисты также не нашли в пиве консервантов, что соответствует требованиям ГОСТа и стандартам Роскачества. Требованиям ведомства удовлетворяет и упаковка слабоалкогольных напитков.

При этом эксперты отметили, что некоторые производители допустили присутствие в своей продукции неактивных и неживых пивных дрожжей, однако подчеркнули, что они не являются опасными.

Проанализировав соотношение цены и качества пива, Роскачество пришло к выводу, что чем дороже будет купленный напиток, тем он окажется качественнее.

Валентина МАЙОРОВА
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