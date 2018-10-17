Развеян миф о российском пиве

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По статистике, пиво – самый популярный алкогольный напиток у россиян. Однако многие считают, что отечественные производители не всегда добросовестно относятся к качеству изготовляемого ими напитка.
Эксперты "Роскачества" исследовали пиво 40 торговых марок и обнаружили, что ни "разбавленного", ни "порошкового" пива на рынке не существует.
Хотя ни один напиток не получил высшего балла 5.5, одиннадцать торговых марок почти дотянули до этого показателя, набрав от 5,28 до 5,35 балла. Специалисты также не нашли в пиве консервантов, что соответствует требованиям ГОСТа и стандартам Роскачества. Требованиям ведомства удовлетворяет и упаковка слабоалкогольных напитков.
При этом эксперты отметили, что некоторые производители допустили присутствие в своей продукции неактивных и неживых пивных дрожжей, однако подчеркнули, что они не являются опасными.
Проанализировав соотношение цены и качества пива, Роскачество пришло к выводу, что чем дороже будет купленный напиток, тем он окажется качественнее.
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