В популярных креветках нашли мышьяк
Эксперты Роскачества оценили варено-мороженые креветки 25 популярных торговых марок, представленных в российских магазинах.
Дикие креветки обитают на дне, случается, что их организм накапливает опасные для здоровья потребителя тяжелые металлы. Искусственно выращенные морепродукты могут таить другую опасность: производители иногда используют для их культивации антибиотики. В ведомстве, однако, успокоили, что в представленных на российских прилавках креветках антибиотиков нет.
Однако некоторые нарушения все-таки были выявлены. Так, в развесных креветках из сетевого магазина "Ашан" нашли мышьяк в количестве, превышающем нормы, установленные техрегламентом Таможенного союза, отметили в Роскачестве.
Не отвечает требованиям безопасности продукция еще четырех торговых марок, таких как "Лента", Billa, Delight и "Мореслав". В этих креветках превышены нормы по количеству микроорганизмов, что указывает на начальную микробиологическую порчу продукта – возможно, были нарушены условия транспортировки и хранения продукции.
Морепродукты торговых марок Globster и Vici оказались неприятными на вкус и запах, что указывает на неправильное хранение продукции.
В итоге самые дорогие креветки торговой марки "Лента" заняли последнее место, а самые дешевые расположились в середине рейтинга. Лучшими креветками эксперты назвали продукцию под брендами "Магуро", Fish House и "Первым делом".
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