Причину подорожания бензина нашли в Белом доме

Автовладельцы чуть не разорились на топливе из-за кадровых перестановок в правительстве

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович дал необычное объяснение стремительному подорожанию горючего на автозаправочных станциях весной этого года. Оказалось, все дело в том, что в это время в нашей стране менялось правительство, и чиновники попросту проглядели нарушения, допущенные нефтяниками.



"То, что произошло на бензиновом рынке, скорее, вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки", - признался сопредседатель фонда "Сколково" в интервью РБК.

В период кадровой сумятицы и неразберихи нефтяные компании использовали "накопленный потенциал роста цен". Дополнительным фактором, ускорившим повышение стоимости топлива, стало ожидание будущего повышения налога на добычу полезных ископаемых в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли.

При этом в сложившейся ситуации никто не виноват, это "объективный фактор". А значит, и наказывать некого. Существует конфликт между интересами нефтяных компаний и финансовой системы, а правительство в период междувластья не справилось с балансировкой этих интересов, подчеркнул бывший замглавы правительства, который курировал в кабинете топливно-энергетический комплекс.

Всплеск цен на российских АЗС произошел в апреле. Всего же с начала года бензин в РФ подорожал на 8%, и это притом, что в последние недели стоимость топлива постепенно снижается. В качестве основной причины подорожания бензина власти РФ назвали рост цен на нефть на мировом рынке и стремление нефтяных компаний компенсировать выпадающие убытки из-за необходимости продавать топливо внутри страны.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли, о котором упомянул Дворкович, предполагает постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты к 2024 г. с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. По новым правилам отечественные нефтеперерабатывающие заводы смогут рассчитывать на обратный (отрицательный) акциз: государство вернет им разницу, если мировые цены на нефть превысят внутрироссийские. Предполагается, что это поможет сдержать рост цен на бензин внутри страны.

В Минэкономразвития ожидают, что до конца года бензин будет дешеветь. По итогам 2018-го его удорожание не превысит размер инфляции, которая прогнозируется на уровне 4,3%.

Между тем агентство Bloomberg сообщило о том, что РФ попала в мировой топ-10 стран с самым дешевым бензином. Стоимость литра топлива в нашей стране составила 0,72 доллара. На первом месте в рейтинге расположилась Венесуэла, где цена за литр горючего составляет менее 0,01 доллара. Вслед за ней идут Иран ($0,28) и Кувейт (0,35 доллара). Еще в шести странах цены оказались ниже, чем в России. Это Нигерия ($0,41), Египет ($0,43), Саудовская Аравия и Малайзия (по $0,54), Индонезия ($0,67) и ОАЭ (0,68 доллара).