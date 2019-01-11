Доллар вырастет на выходных

А валюта ЕС понесет потери

На официальном портале Банка России опубликованы данные главных мировых валют, исходя из которых известно, что "американец" в субботу, 12 января, по сравнению с пятничным курсом прибавит в цене 6 копеек, а "европеец" скатится вниз на 8. Так, уже завтра доллар будет стоить 66,9167 рубля, валюта ЕС – 77,1282 рубля.

Между тем, согласно торгам Московской биржи, в последний рабочий день этой короткой недели "зеленый" потерял относительно вчерашнего курса три копейки, евро – аж 20. Сегодня, 11 января, на открытии торгов доллар стоил 66,88 рубля, евро – 77,11 рубля. Однако уже после полудня первый наверстал упущенное, подорожав на пять копеек. При этом второй подешевел на одну копейку.



