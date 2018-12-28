Икра и цитрусовые: стало известно новогоднее меню космонавтов

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Космонавты попросили, чтобы к Новому году им "выслали" черную икру и мандарины. Несмотря на то, что эти фрукты портятся быстрее, чем апельсины, на земле учли пожелание экипажа.
Праздничные угощения отправили на МКС 18 ноября. Сейчас на станции находятся Олег Кононенко, Энн Макклейн и Давид Сен-Жак, которые вернулись туда 3 декабря. Как передает агентство РИА Новости, космонавтам также положили яблоки, грейпфруты и 10 банок паюсной икры осетровых.
По информации агентства "ФедералПресс", в "Прогресс МС-10" загрузили также и основной набор продуктов: борщ, харчо, рассольник, вермишелевый суп и супы-пюре.
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