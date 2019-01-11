Инфляция по-русски: за прежнюю цену предлагают меньше товара

В продаже появились упаковки по 9, а не 10 яиц

Интересную методику сдерживания общественного негодования от дорожающих продуктов придумали в России. На первый взгляд, ценник повышается ненамного. И только внимательный потребитель заметит, что за эти деньги раньше он покупал не 170 гр сливочного масла, а 180, а то и 200. И молоко в пакетах, которое раньше стабильно наливали ровно 1 литр, стали продавать в той же таре, но по 900 и даже 850 мл. А многие плитки шоколада "похудели" вдвое – с 200 гр до 100.

Новшество 2019 г. – упаковки яиц не по 10 штук, а по 9. Зато по привычной цене. Соответствующие фотографии прилавков появились в соцсетях.

При этом производители просят "не нагнетать", дескать, расфасовка может быть любой. "У нас есть упаковки по четыре, по шесть, по восемь, по девять, по двенадцать и по восемнадцать яиц, по двадцать и тридцать яиц", - рассказал "URA.RU" коммерческий директор птицефабрики "Вараксино" (Удмуртия) Сергей Кириллов.

Он признал, что поставлять яйца в упаковке по девять штук попросила торговая сеть из Санкт-Петербурга "Народная 7Я", но не смог объяснить, чем заказчика не удовлетворили прежние объемы по 10 и 6 штук. Вариации на тему розничных цен, понятное дело, тоже не в его компетенции.

Ранее Росстат сообщил, что за 2018 г. продукты в среднем подорожали на 4,7%. При этом больше всего поднялась стоимость сахара и куриных яиц – более чем на 25%.

