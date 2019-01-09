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В России подорожал бензин

Фото: www.globallookpress.com
Правительственное соглашение вступает в силу

С начала года розничные цены на топливо на АЗС выросли на 60-79 копеек.

По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, это повышение произошло в рамках, оговоренных с правительством. По его словам, независимые автозаправки при ценообразовании ориентируются на рыночную ситуацию – в основном, на стоимость топлива у конкурентов.

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Аркуша добавил, что поскольку сейчас оптовые цены пошли вниз, большой разницы цен между АЗС крупных нефтяных компаний и независимыми в рознице нет, отмечает РИА "Новости".

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба подписали соглашение по стабилизации топливного рынка РФ с десятью крупнейшими нефтяными компаниями осенью прошлого года, напоминает телеканал "360". Согласно документу, розничные цены повысятся с 1 января не более чем на 1,7%, с 1 февраля они будут индексироваться таким образом, чтобы в течение года не превысить среднегодовую инфляцию в 4,6%.

Валентина МАЙОРОВА
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