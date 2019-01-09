Нибиру
- Скептики повержены: Нибиру начинает вторжение на Землю с России
- Началось: Нибиру напала на Землю перед Новым годом
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
С начала года розничные цены на топливо на АЗС выросли на 60-79 копеек.
По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, это повышение произошло в рамках, оговоренных с правительством. По его словам, независимые автозаправки при ценообразовании ориентируются на рыночную ситуацию – в основном, на стоимость топлива у конкурентов.
Аркуша добавил, что поскольку сейчас оптовые цены пошли вниз, большой разницы цен между АЗС крупных нефтяных компаний и независимыми в рознице нет, отмечает РИА "Новости".
Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба подписали
соглашение по стабилизации топливного рынка РФ
с десятью крупнейшими нефтяными компаниями осенью прошлого года, напоминает телеканал "360". Согласно документу, розничные цены повысятся с 1 января не более чем на 1,7%, с 1 февраля они будут индексироваться таким образом, чтобы в течение года не превысить среднегодовую инфляцию в 4,6%.
Американцы не смогли договориться между собой
Беглый российский шпион и его дочь Юлия исчезли навсегда