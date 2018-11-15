Россияне разорятся на бензине из-за сговора АЗС

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Цены на топливо взвинчивают независимые сети АЗС. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. По его словам, нефтедобывающие компании и рады поддерживать невысокую стоимость бензина на внутреннем рынке, но заправки, перепродающие топливо, задают уровень, и их вынуждены придерживаться все остальные.
Сечин отметил, что производителям бензина и дизеля принадлежит около 70% всех АЗС в стране, на долю независимых сетей АЗС приходится примерно 30%.
"Но эти 30% как раз и влияют на ценообразование, потому что их поддерживает Федеральная антимонопольная служба. Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство, значит, вынуждены даже поднимать цену", – пояснил Сечин в интервью "Коммерсантъ FM".
В частности, он рассказал о ситуации в одном из регионов страны, где "Роснефти" принадлежит 6 заправок из 300: "Там ценообразование идет по следующей формуле: есть две монопольные структуры, которые диктуют цены, а также еще десяток посредников с различными названиями, … но с тем же собственником, что и в сетях. То есть это цепочка посреднических структур, которые формируют цену и транслируют ее уже на сети". "Это одно слово - коррупция", указал Сечин, заявив, что намерен серьезно разбираться с этой проблемой.
В конце октября Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ договорились удерживать цены на топливо на уровне 31 мая до конца 2018 года. После этого стоимость бензина решено поднять на уровень инфляции, то есть примерно на 4-4,6%, но не больше. Соглашение рассчитано до 31 марта 2019 года.
После этого появились сообщения, что нефтепроизводители повысили свои доходы, отменив скидки для оптовиков.
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