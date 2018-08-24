Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Отпуск отменяется: в России взлетят цены на авиабилеты

Фото: GLOBAL LOOK press/Jeff Tzu-chao Lin
Заплатить за все придется рядовым потребителям

Авиационный керосин в России за последние месяцы резко подорожал.

"Цены с начала года выросли почти на 30%. Это очень существенно, это серьезная проблема для авиакомпаний с учетом роста стоимости доллара", – заявил ТАСС заместитель министра транспорта Александр Юрчик. В частности, средние цены на авиакеросин в июле увеличились на 18% по сравнению с июлем прошлого года

По теме

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что ведомство предложило правительству и Минфину компенсировать авиакомпаниям расходы из-за роста стоимости авиатоплива для того, чтобы цены на билеты не ударили по карманам граждан.

Авиакомпании уже предприняли ряд шагов, чтобы компенсировать потери из-за удорожания авиакеросина. В конце прошлого месяца "Аэрофлот" повысил стоимость топливного сбора на внутренних авиарейсах всех компаний, входящих в группу, за исключением лоукостера "Победа". В свою очередь, "Победа" с 28 октября планирует ввести сбор €25 для тех пассажиров, которые проходят регистрацию в иностранных аэропортах.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар пошел на спад

В ближайший месяц российская валюта будет укрепляться

Раскрыта главная причина ожирения

Тучные люди из-за гормональных нарушений не ощущают чувства сытости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей