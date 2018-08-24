Отпуск отменяется: в России взлетят цены на авиабилеты

Заплатить за все придется рядовым потребителям

Авиационный керосин в России за последние месяцы резко подорожал.

"Цены с начала года выросли почти на 30%. Это очень существенно, это серьезная проблема для авиакомпаний с учетом роста стоимости доллара", – заявил ТАСС заместитель министра транспорта Александр Юрчик. В частности, средние цены на авиакеросин в июле увеличились на 18% по сравнению с июлем прошлого года

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Ранее министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что ведомство предложило правительству и Минфину компенсировать авиакомпаниям расходы из-за роста стоимости авиатоплива для того, чтобы цены на билеты не ударили по карманам граждан.

Авиакомпании уже предприняли ряд шагов, чтобы компенсировать потери из-за удорожания авиакеросина. В конце прошлого месяца "Аэрофлот" повысил стоимость топливного сбора на внутренних авиарейсах всех компаний, входящих в группу, за исключением лоукостера "Победа". В свою очередь, "Победа" с 28 октября планирует ввести сбор €25 для тех пассажиров, которые проходят регистрацию в иностранных аэропортах.