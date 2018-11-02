Почему нельзя верить обещаниям властей про остановку роста цен на бензин

Конец октября 2018 года – как "карибский кризис", только внутри России. И в сфере топлива

Противоборствующие стороны – нефтяники, желающие поднять цены на бензин, и правительство, опасающееся народных бунтов. Нефтяники пугали возможным сокращением производства топлива на 20% при сохранении прежних цен и закрытием некоторых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а правительство отвечало угрозами ввести ограничения на экспорт нефти. Вот и оказались все мы на грани большой топливной войны. При чем тут все россияне? А притом, что именно простые люди, которые хотят покупать доступные товары в магазинах, не разоряться на заправке и не вспоминать дефицит топлива первой половины 1990-х гг., окажутся в этих войнах крайними.

Вчера в правительстве прошло совещание представителей властей с нефтяниками, на котором вице-премьер Дмитрий Козак пытался убедить представителей "нефтянки" подписать соглашение о заморозке цен на топливо. И вот оно подписано! Успех и победа? Радуемся и верим, что цены на бензин не поднимутся? Увы, но нет.

Когда речь заходит о конфликтах в деловых отношениях, то начинает действовать правило сильного: кто сильнее, тот правила и устанавливает. В данном споре крупного бизнеса и официальных властей сила на стороне бизнеса. Чиновники могут сколько угодно грозить введением ограничений на экспорт нефти, но это подобно принципу "назло бабушке отморожу уши": федеральный бюджет так и не избавился от сырьевой зависимости. Нефтегазовые доходы формируют 46% федерального бюджета. Ограничение экспорта поставило бы под удар выполнение социальных обязательств правительства – это финансовое самоубийство. Нефтяники это прекрасно понимали и смело диктовали свои условия.

Дело в том, что условия этого соглашения никак не снимают риска топливных потрясений. Во-первых, оно предусматривает ограничение только оптовых цен на топливо на уровне июня. Про розничные цены в документе не говорится. То есть цены на заправках должны остаться примерно на текущем уровне, но меньше они не станут, чтобы обеспечить рентабельность АЗС.

Независимые АЗС, которые реализуют 40% бензина в России, должны порадоваться: в последнее время нефтяные гиганты активно их выжимали с рынка, продавая топливо дороже розницы. Но где гарантии того, что не появятся другие неценовые ограничения на поставки топлива независимым АЗС? Раньше вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК – это компании, которые добывают нефть, перерабатывают и продают ее, например "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпромнефть", "Татнефть") не было смысла так делать, поскольку продавали бензин независимым нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) по рыночным ценам. Теперь им намного выгоднее продавать топливо на своих заправках, чтобы не упускать прибыль. Вот так искусственно были созданы предпосылки к переделу рынка и снижению конкуренции. Плюс угроза дефицита топлива на независимых АЗС. Да, министр энергетики Александр Новак предположил, что поставки топлива на внутренний рынок должны вырасти на 3%, но это только предположения. К тому же он не уточнил, как будут распределяться дополнительные объемы.

Также представители нефтяных гигантов, осознавая полный контроль над ситуацией, добились увеличения компенсационных выплат из бюджета до 200 млрд рублей. Это значит – долой соцподдержку, теперь все – нефтяникам! А то, что чистая прибыль "Роснефти", "ЛУКОЙЛА", "Газпромнефти" и "Татнефти" в первом полугодии 2018 г. выросла в 2,7 раза по равнению с аналогичным периодом прошлого года и перевалила за 800 млрд руб., так это, по мнению кабмина, видимо, мелочи. И даже если нефтяные котировки просядут, ударив по бюджету, нефтяники все равно гарантированно получат свои 200 млрд рублей.

Выходит, что после принятия соглашения те самые ВИНКи при продаже топлива на своих АЗС ничего не теряют (а это 60% от розничных продаж). Все их так называемые "потери" – лишь от оптовых продаж независимым АЗС, которые они с лихвой компенсируют полученной бюджетной поддержкой. Интересный, но неоригинальный ход. Так уже было с металлургами: первоначальные "изъятия" у них на 500 млрд руб. превратились очень скоро в беспроигрышные инвестиции с гарантированной доходностью. Теперь показное "принуждение" нефтяников к ограничению цен превратилось в очередную поддержку сырьевых компаний.

Требовать от ФАС предотвратить такой шантаж – бессмысленно. Собственно, бессильно здесь и правительство. Избежать печальных последствий от этих топливных войн для людей можно только двумя путями: либо национализировать крупнейшие стратегически важные сырьевые компании и перевести их в статус некоммерческих предприятий, либо развивать несырьевой сектор. В США, например, нефтянка дает только 1,1% от ВВП, хоть они и стремятся стать крупнейшими добытчиками нефти. В итоге у нефтяного лобби нет такого неограниченного могущества, как в нашей стране, и Трамп может смело проводить политику, направленную на снижение стоимости нефти и топлива. Оба пути непростые, но иных вариантов нет.

В общем, введенные искусственные ограничения не могут оказывать положительное влияние на рынок. Любое госрегулирование цен лишь оттягивает момент наступления проблем, которые все равно придется разгребать. Так было, например, с жизненно важными лекарственными препаратами. Сначала правительство ограничивало цены, а потом производители просто отказались их выпускать – это стало невыгодно. Так и с бензином: до 31 марта цены будут сдерживать, а вот что будет потом... В лучшем случае, откроется новый раунд торгов за дополнительные субсидии и возврат акцизов. А в худшем будем наблюдать, как стремительно меняются цифры на табло с ценами перед заправками.